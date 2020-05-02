Ученые: Малина сможет защитить от онкологических заболеваний крови без вреда для организма





В малине присутствует натуральный краситель антоциан, который придает ей насыщенный розовый цвет. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и способно противостоять злокачественным заболеваниям кроветворной системы, к которым относят лейкоз и лейкемию. Ученые выяснили, что он способен уничтожать раковые клетки и не воздействовать на здоровые ткани. Специалисты из США надеются - им удастся создать качественный препарат, который не будет оказывать негативное воздействие на организм.В современном мире с онкологическими заболеваниями борются только с помощью химиотерапии или облучения, но эти методы сложно назвать щадящими. Они воздействуют не только на пораженные клетки, но и на здоровые.