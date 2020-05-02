Ученые: Малина сможет защитить от онкологических заболеваний крови без вреда для организма
Ученые, которые работают в Университете Питсбурга, доказали, что малина действенна при онкологических заболеваниях крови. Американские специалисты планируют разработать лекарственное средство на основе этой ягоды.
В малине присутствует натуральный краситель антоциан, который придает ей насыщенный розовый цвет. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и способно противостоять злокачественным заболеваниям кроветворной системы, к которым относят лейкоз и лейкемию. Ученые выяснили, что он способен уничтожать раковые клетки и не воздействовать на здоровые ткани. Специалисты из США надеются - им удастся создать качественный препарат, который не будет оказывать негативное воздействие на организм.
В современном мире с онкологическими заболеваниями борются только с помощью химиотерапии или облучения, но эти методы сложно назвать щадящими. Они воздействуют не только на пораженные клетки, но и на здоровые.
В малине присутствует натуральный краситель антоциан, который придает ей насыщенный розовый цвет. Это вещество обладает антиоксидантными свойствами и способно противостоять злокачественным заболеваниям кроветворной системы, к которым относят лейкоз и лейкемию. Ученые выяснили, что он способен уничтожать раковые клетки и не воздействовать на здоровые ткани. Специалисты из США надеются - им удастся создать качественный препарат, который не будет оказывать негативное воздействие на организм.
В современном мире с онкологическими заболеваниями борются только с помощью химиотерапии или облучения, но эти методы сложно назвать щадящими. Они воздействуют не только на пораженные клетки, но и на здоровые.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11