Во Франции обнаружили первый случай инфицирования кошки коронавирусом





Данный случай является пятым в мире. Согласно информации от представителя национальной ветеринарной школы Альфорт, кошка инфицировалась от своего хозяина. Тесты проводились на 10 животных, у владельцев которых подозревали наличие инфекции. У выявленной кошки-носителя коронавирусной инфекции есть симптомы респираторной болезни и проблемы с пищеварением.Представитель ветеринарной школы советует пациента с коронавирусом не контактировать с домашними животными, соблюдать меры предосторожности, и очищать руки, прежде чем их погладить. Благодаря этому можно спасти питомцев от заражения., — сообщила профессор вирусологии ENVA Софи Ле Подер.Согласно сообщению ИА REGNUM, в апреле в Нью-Йорке выявили коронавирусную инфекцию у двух домашних кошек. Данные случаи являются первыми на территории США, когда заражение выявили у животных.