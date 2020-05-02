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Во Франции обнаружили первый случай инфицирования кошки коронавирусом

Во Франции выявили первый случай инфицирования кошки COVID-19. Согласно утверждению представителя национальной ветеринарной школы Альфорт, тест на коронавирус нового типа у животного показал положительный результат.

Данный случай является пятым в мире. Согласно информации от представителя национальной ветеринарной школы Альфорт, кошка инфицировалась от своего хозяина. Тесты проводились на 10 животных, у владельцев которых подозревали наличие инфекции. У выявленной кошки-носителя коронавирусной инфекции есть симптомы респираторной болезни и проблемы с пищеварением.

Представитель ветеринарной школы советует пациента с коронавирусом не контактировать с домашними животными, соблюдать меры предосторожности, и очищать руки, прежде чем их погладить. Благодаря этому можно спасти питомцев от заражения. «На данный момент не существует доказательств, которые подтвердили бы, что домашние питомцы, заражённые COVID-19, могут являться источниками заражения человека», — сообщила профессор вирусологии ENVA Софи Ле Подер.

Согласно сообщению ИА REGNUM, в апреле в Нью-Йорке выявили коронавирусную инфекцию у двух домашних кошек. Данные случаи являются первыми на территории США, когда заражение выявили у животных.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:05

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