«Женская месть - страшная вещь»: Рудковская рассказала о проблемах в семье друга из-за развода

По словам продюсера Димы Билана, ее старый друг многие годы подвергался психологическому насилию со стороны экс-жены. В определенный момент конфликт между парой достиг своего апогея, и мужчина принял решение поставить точку в этих отношениях. Бывшие супруги прошли через длительный и выматывающий бракоразводный процесс, однако, как оказалось, это решило только часть проблем. Основное вскрылось после окончания судебных разбирательств – обиженная женщина начала мстить экс-возлюбленному.В качестве способа отыграться за произошедшее бывшая жена друга Яны Рудковской выбрала запрет на свидания мужчины с ребенком. Теперь, по словам знаменитости, ее приятелю приходится «проходить через все круги ада» каждый раз, когда он хочет реализовать свои родительские права и обязанности. Женщина под предлогом самоизоляции всячески препятствует встречам отца и наследника, хотя сама карантин не соблюдает, посещая не только публичные места, но и выступая на разнообразных телешоу.Рудковская призналась, что уже не в первый раз ей приходится вместе с другом «штурмовать эту неприступную крепость под названием «Яжемать», и пообещала вскоре обнародовать имена участников этой истории. Пока же продюсер только попросила у подписчиков своего Telegram-канала совета о том, как лучше поступить в сложившейся ситуации, а также о шагах, которые должен принять мужчина, ставший жертвой психологического насилия.