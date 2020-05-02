АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Женская месть - страшная вещь»: Рудковская рассказала о проблемах в семье друга из-за развода

Яна Рудковская рассказала подписчикам своего Telegram-канала о проблемах в семье друга, которые возникли на почве развода. Как оказалось, все еще бывшая супруга не дает ему видиться с ребенком.
«Женская месть - страшная вещь»: Рудковская рассказала о проблемах в семье друга из-за развода

По словам продюсера Димы Билана, ее старый друг многие годы подвергался психологическому насилию со стороны экс-жены. В определенный момент конфликт между парой достиг своего апогея, и мужчина принял решение поставить точку в этих отношениях. Бывшие супруги прошли через длительный и выматывающий бракоразводный процесс, однако, как оказалось, это решило только часть проблем. Основное вскрылось после окончания судебных разбирательств – обиженная женщина начала мстить экс-возлюбленному.

В качестве способа отыграться за произошедшее бывшая жена друга Яны Рудковской выбрала запрет на свидания мужчины с ребенком. Теперь, по словам знаменитости, ее приятелю приходится «проходить через все круги ада» каждый раз, когда он хочет реализовать свои родительские права и обязанности. Женщина под предлогом самоизоляции всячески препятствует встречам отца и наследника, хотя сама карантин не соблюдает, посещая не только публичные места, но и выступая на разнообразных телешоу.

Рудковская призналась, что уже не в первый раз ей приходится вместе с другом «штурмовать эту неприступную крепость под названием «Яжемать», и пообещала вскоре обнародовать имена участников этой истории. Пока же продюсер только попросила у подписчиков своего Telegram-канала совета о том, как лучше поступить в сложившейся ситуации, а также о шагах, которые должен принять мужчина, ставший жертвой психологического насилия.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Юрий Райхман о ситуации с коронавирусом: «Вы не видите выносимые из морга…
Сенатор Валерий Рязанский предложил россиянам отложить отпуск за границей в 2020…
Названы самые бессмысленные и опасные гаджеты для…
«В ее компании царил страх»: Рустам Юлбарисов рассказал о работе под началом Елены…
В Сети появилось фото прототипа…
Врачи: Супруги с большой разницей в весе должны преодолеть 6…
"Росатом" разработает покрытие для пушечных…
Андрей Григорьев-Апполонов показал раритетное видео с Софией Ротару в честь…
Учёные: Медузы древнее динозавров на сотни миллионов…
Саша Черно о долгах по кредитам: «До конца лета погашу оставшиеся 350…
Появились фото кроссовера на базе гибридного Chevy…
«Перевезла вещи и кота»: Звезда «Дом-2» Елена Хромина отменила свадьбу с бывшим…
В России создали комплекс технологий для улучшения турбинных…
Роспотребнадзор заявил о возможности передачи коронавируса через воду и…
Певица Наталья Сенчукова и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин отмечают жемчужную…
Ученые обнаружили истоки эволюции человеческой…
Ангела Меркель: "Созданные в Евросоюзе вакцины от коронавируса будут доступны по всему…
«Жду результаты КТ»: Татьяна Васильева сбежала из больницы из-за страха заразиться…
Собянин предупредил о возможном ужесточении правил выдачи пропусков в…
Андрей Макаревич из-за карантина развлекает молодую жену через…
Sohu: Российский «Слон» легко потеснит украинский…
Мария Шукшина требует арестовать обворовавшего ее мать Бари…
На пляжах Флориды смерть с косой призывает отдыхающих соблюдать правила…
«Хочу кричать без интимной жизни»: Участники «Дом-2» довели до слез Ольгу…
Минздрав РФ выступил против резкого снятия ограничений из-за…
Медики: Лишний вес может указывать на 2 серьезные…
Инсайдеры рассказали о новой функции запуска демоверсии игр в PlayStation 5 без…
Филипп Киркоров поделился поздравлениями от коллектива "Заячий…
Просмотреть все новости