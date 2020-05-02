Названы самые бессмысленные и опасные гаджеты для авто
Эксперты назвали самые бессмысленные и опасные устройства для автомобилей. На первом месте разместились предпусковые подогреватели двигателя, которые часто выполнены из некачественных материалов.
Не рекомендуется покупать парктроники, особенно если они имеют минимальный ценник. Часто устройства выходят из строя и начинают неправильно сигнализировать о дистанции к препятствию, что чревато созданием аварийной ситуации. Дешевые GPS-трекеры также могут быть опасны, поскольку используют технологию LBS.
Специалисты рекомендуют не покупать дешевые светодиодные фонари, так как они быстро выходят из строя. Некоторые осветительные приборы работают с дефектами, проявляющимися на первых месяцах эксплуатации. Не стоит выбирать дешевые пылесосы для автомобилей, способные оказаться не эффективными.
Не рекомендуется покупать парктроники, особенно если они имеют минимальный ценник. Часто устройства выходят из строя и начинают неправильно сигнализировать о дистанции к препятствию, что чревато созданием аварийной ситуации. Дешевые GPS-трекеры также могут быть опасны, поскольку используют технологию LBS.
Специалисты рекомендуют не покупать дешевые светодиодные фонари, так как они быстро выходят из строя. Некоторые осветительные приборы работают с дефектами, проявляющимися на первых месяцах эксплуатации. Не стоит выбирать дешевые пылесосы для автомобилей, способные оказаться не эффективными.
Авто
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:36