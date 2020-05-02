Названы самые бессмысленные и опасные гаджеты для авто





Не рекомендуется покупать парктроники, особенно если они имеют минимальный ценник. Часто устройства выходят из строя и начинают неправильно сигнализировать о дистанции к препятствию, что чревато созданием аварийной ситуации. Дешевые GPS-трекеры также могут быть опасны, поскольку используют технологию LBS.Специалисты рекомендуют не покупать дешевые светодиодные фонари, так как они быстро выходят из строя. Некоторые осветительные приборы работают с дефектами, проявляющимися на первых месяцах эксплуатации. Не стоит выбирать дешевые пылесосы для автомобилей, способные оказаться не эффективными.