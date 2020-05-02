«В ее компании царил страх»: Рустам Юлбарисов рассказал о работе под началом Елены Малышевой
Рустам Юлбарисов рассказал, как работал редактором сайта передачи Елены Малышевой. Соответствующий пост бывший сотрудник разместил в соцсети Facebook.
Юлбарисов назвал Малышеву жестоким начальником, оказывающим на подчиненных давление, оскорбляющим, ругающимся матом. Ведущая часто отводила на совещании время, чтобы прилюдно обсудить проблемы персонала со здоровьем.
Бывший подчиненный рассказал и о нарушении Трудового кодекса. К примеру, людей заставляли работать по ночам без доплаты. Однажды, Малышева расторгла все договора и заставила персонал подписать новые, но на менее выгодных условиях. Это стало последней каплей – весь отдел уволился с Первого канала. Юлбарисов считает, что теледоктор использовала эмоциональное насилие для повышения собственной прибыли и покупки элитной недвижимости.
Юлбарисов назвал Малышеву жестоким начальником, оказывающим на подчиненных давление, оскорбляющим, ругающимся матом. Ведущая часто отводила на совещании время, чтобы прилюдно обсудить проблемы персонала со здоровьем.
«Елена Васильевна установила в компании атмосферу страха. При ней сотрудники вели себя тихо, а за ее спиной глотали «Афобазол» и критиковали. Наш художник, делающий для программы поролоновые органы, часто уходил в запой», - поделился Юлбарисов.
Бывший подчиненный рассказал и о нарушении Трудового кодекса. К примеру, людей заставляли работать по ночам без доплаты. Однажды, Малышева расторгла все договора и заставила персонал подписать новые, но на менее выгодных условиях. Это стало последней каплей – весь отдел уволился с Первого канала. Юлбарисов считает, что теледоктор использовала эмоциональное насилие для повышения собственной прибыли и покупки элитной недвижимости.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:25