«В ее компании царил страх»: Рустам Юлбарисов рассказал о работе под началом Елены Малышевой

«Елена Васильевна установила в компании атмосферу страха. При ней сотрудники вели себя тихо, а за ее спиной глотали «Афобазол» и критиковали. Наш художник, делающий для программы поролоновые органы, часто уходил в запой», - поделился Юлбарисов.





Юлбарисов назвал Малышеву жестоким начальником, оказывающим на подчиненных давление, оскорбляющим, ругающимся матом. Ведущая часто отводила на совещании время, чтобы прилюдно обсудить проблемы персонала со здоровьем.Бывший подчиненный рассказал и о нарушении Трудового кодекса. К примеру, людей заставляли работать по ночам без доплаты. Однажды, Малышева расторгла все договора и заставила персонал подписать новые, но на менее выгодных условиях. Это стало последней каплей – весь отдел уволился с Первого канала. Юлбарисов считает, что теледоктор использовала эмоциональное насилие для повышения собственной прибыли и покупки элитной недвижимости.