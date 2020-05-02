В Сети появилось фото прототипа ВАЗ-2118
В Сети появился снимок хэтчбека ВАЗ-2118, который так и не был запущен в производство. Компания «АвтоВАЗ» собиралась начать сборку автомобиля в 2008 году.
Прототип относится к «Проекту С», в рамках которого разрабатывалась линейка «Лада Силуэт». После презентации первого концепта в него внесли порядка 60 изменений. Под капотом модели должен был располагаться силовой агрегат на 1,8 литра. Также планировалось представить две вариации транспортного средства с коробкой передач на 5 и 6 ступеней.
Серия «Лада Силуэт» должна была появиться на рынке в 2012 году, но тогда на смену ей пришли известные сейчас модели Granta, Kalina и другие. По данным инсайдеров в компании, инициатором отмены производства автомобилей стал альянс Renault-Nissan. Многие решения «Проекта С» были позднее перенесены на автомобили серии Vesta.
Прототип относится к «Проекту С», в рамках которого разрабатывалась линейка «Лада Силуэт». После презентации первого концепта в него внесли порядка 60 изменений. Под капотом модели должен был располагаться силовой агрегат на 1,8 литра. Также планировалось представить две вариации транспортного средства с коробкой передач на 5 и 6 ступеней.
Серия «Лада Силуэт» должна была появиться на рынке в 2012 году, но тогда на смену ей пришли известные сейчас модели Granta, Kalina и другие. По данным инсайдеров в компании, инициатором отмены производства автомобилей стал альянс Renault-Nissan. Многие решения «Проекта С» были позднее перенесены на автомобили серии Vesta.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:18