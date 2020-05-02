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Врачи: Супруги с большой разницей в весе должны преодолеть 6 вызовов

Врачи рассказали, что супруги с огромной разницей в весе должны преодолеть 6 стандартных вызовов. Несмотря на возникающие на пути трудности, любовь поможет победить предрассудки.
Врачи: Супруги с большой разницей в весе должны преодолеть 6 вызовов

На первом этапе супругам предстоит купить удобный матрас, жесткость которого подбирается в зависимости от веса. Сейчас на заказ можно изготовить идеальное спальное место, то есть на стороне полного партнера степень жесткости будет выше.

Сложнее справиться с осуждением близких и друзей, которые начнут отпускать колкие шуточки про жирных людей. Эксперты советуют в такой ситуации не комплексовать и не стесняться чувств, а еще лучше дать отпор обидчикам.

Разница в весе ведет к ограничениям в сексе. Один партнер может стесняться своих форм, отказываться носить эротическое белье и вступать в близость при свете. Важно полностью расслабиться и наслаждаться отношениями, привнося в них что-то новое.

Паре с разными вкусовыми привычками будет сложнее привыкнуть друг другу. Если один партнер следит за фигурой, а второй уплетает бургеры, могут начаться конфликты, поскольку первому будет сложно устоять перед соблазном, а второму отказаться от «вкусняшек».

Супруги с одинаковым размером одежды могут иметь один гардероб или одалживать вещи друг друга, например, при поездке на дачу. Если параметры разные, то придется забыть о моде унисекс.

Худая от природы женщина, забеременевшая от крупного мужчины, не всегда сможет самостоятельно родить «богатыря». В данном случае придется либо долго мучиться, либо делать кесарево сечение.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:13

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