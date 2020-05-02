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"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов

«Росатом» начал разработку покрытия для пушечных стволов. Созданием технологии повышения их срока годности занимаются специалисты ТРИНИТИ.
"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов

Потенциальным заказчиком новых стволов в документации указывается Министерство обороны РФ. В техническом задании прописаны определенные требования к продукту. В первую очередь, новая система производства должна обеспечивать повышенную проходимость снарядов и минимальный урон при регулярном применении пушки.

В качестве альтернативы хромовому покрытию специалисты предлагают композитные материалы. Наносить их можно с помощью магнетронных распределительных систем. Представители ТРИНИТИ пока не комментируют возможный оборонный заказ. Специалисты намерены также поработать над самим материалом, выведя оптимальное соотношение плотности и прочности при физическом и температурном воздействии.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:05

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