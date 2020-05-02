"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов





Потенциальным заказчиком новых стволов в документации указывается Министерство обороны РФ. В техническом задании прописаны определенные требования к продукту. В первую очередь, новая система производства должна обеспечивать повышенную проходимость снарядов и минимальный урон при регулярном применении пушки.В качестве альтернативы хромовому покрытию специалисты предлагают композитные материалы. Наносить их можно с помощью магнетронных распределительных систем. Представители ТРИНИТИ пока не комментируют возможный оборонный заказ. Специалисты намерены также поработать над самим материалом, выведя оптимальное соотношение плотности и прочности при физическом и температурном воздействии.