"Росатом" разработает покрытие для пушечных стволов
«Росатом» начал разработку покрытия для пушечных стволов. Созданием технологии повышения их срока годности занимаются специалисты ТРИНИТИ.
Потенциальным заказчиком новых стволов в документации указывается Министерство обороны РФ. В техническом задании прописаны определенные требования к продукту. В первую очередь, новая система производства должна обеспечивать повышенную проходимость снарядов и минимальный урон при регулярном применении пушки.
В качестве альтернативы хромовому покрытию специалисты предлагают композитные материалы. Наносить их можно с помощью магнетронных распределительных систем. Представители ТРИНИТИ пока не комментируют возможный оборонный заказ. Специалисты намерены также поработать над самим материалом, выведя оптимальное соотношение плотности и прочности при физическом и температурном воздействии.
Потенциальным заказчиком новых стволов в документации указывается Министерство обороны РФ. В техническом задании прописаны определенные требования к продукту. В первую очередь, новая система производства должна обеспечивать повышенную проходимость снарядов и минимальный урон при регулярном применении пушки.
В качестве альтернативы хромовому покрытию специалисты предлагают композитные материалы. Наносить их можно с помощью магнетронных распределительных систем. Представители ТРИНИТИ пока не комментируют возможный оборонный заказ. Специалисты намерены также поработать над самим материалом, выведя оптимальное соотношение плотности и прочности при физическом и температурном воздействии.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:05