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Учёные: Медузы древнее динозавров на сотни миллионов лет

Учёные рассказали об уникальных факты о медузах. Оказывается, у них нет мозга и сердца, они древнее динозавров на сотни миллионов лет и являются желатиновыми зоопланктонами.

Окаменелости медуз невозможно обнаружить, поскольку у них нет костей, но ученые обладают доказательствами того, что данные существа плавали в океанах в течение минимум 500 млн лет. По некоторым данным, их возраст составляет 700 млн лет. Медузы похожи на рыб, однако они являются беспозвоночными животными, которые относятся к книдариям. Специалисты называют их «желатиновыми зоопланктонами».

Эти существа очень прозрачные. Основная составляющая их тел - вода (98%). После попадания медуз на берег, они погибают в течении нескольких часов, так как их тело быстро высыхает. Эти существа обладают рудиментарной нервной системой, у них нет мозга и сердца, но также необходим сон. Некоторые медузы способны видеть. К примеру, у кубомедузы есть 24 «глаза», два из которых различают цвета. Turritopsis nutricula является тем видом медуз, который никогда не погибнет, так как подвергается «клеточному трансдифференцированию» - процессу, из-за которого клетки организма обновляются. Все медузы обладают нематоцистами или жалящими органами, однако уровень ожогов разный у каждого из видов. Самой ядовитой является морская оса, которая может убить взрослого человека одним укусом всего за несколько минут.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:52

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