Андрей Григорьев-Апполонов показал раритетное видео с Софией Ротару в честь Первомая
Андрей Григорьев-Апполонов показал раритетное видео с молодой Софией Ротару, исполнившей песню «Москва майская». Соответствующий пост солист группы «Иванушки» разместил в Instagram.
В ролике виден рабочий процесс. Кирилл Андреев, Игорь Сорин и Григорьев-Апполонов в белых водолазках и брюках занимают позиции на импровизированном помосте и под голос Ротару начинают маршировать. В комментарии к посту музыкант написал только три слова: «Мир! Муз! Май!»
«Иванушки» в те годы считалась безумно популярной группой. После смерти Сорина его место занял Олег Яковлев, которому удалось расположить к себе фанатов. Спустя несколько лет его жизнь оборвалась. Незадолго до трагических событий артист переписал завещание на друга. Гражданская супруга Александра Куцевол пыталась добиться справедливости, но суд не принял ее сторону.
В ролике виден рабочий процесс. Кирилл Андреев, Игорь Сорин и Григорьев-Апполонов в белых водолазках и брюках занимают позиции на импровизированном помосте и под голос Ротару начинают маршировать. В комментарии к посту музыкант написал только три слова: «Мир! Муз! Май!»
«Иванушки» в те годы считалась безумно популярной группой. После смерти Сорина его место занял Олег Яковлев, которому удалось расположить к себе фанатов. Спустя несколько лет его жизнь оборвалась. Незадолго до трагических событий артист переписал завещание на друга. Гражданская супруга Александра Куцевол пыталась добиться справедливости, но суд не принял ее сторону.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:00