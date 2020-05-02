Андрей Григорьев-Апполонов показал раритетное видео с Софией Ротару в честь Первомая





В ролике виден рабочий процесс. Кирилл Андреев, Игорь Сорин и Григорьев-Апполонов в белых водолазках и брюках занимают позиции на импровизированном помосте и под голос Ротару начинают маршировать. В комментарии к посту музыкант написал только три слова: «Мир! Муз! Май!»«Иванушки» в те годы считалась безумно популярной группой. После смерти Сорина его место занял Олег Яковлев, которому удалось расположить к себе фанатов. Спустя несколько лет его жизнь оборвалась. Незадолго до трагических событий артист переписал завещание на друга. Гражданская супруга Александра Куцевол пыталась добиться справедливости, но суд не принял ее сторону.