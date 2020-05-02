Появились фото кроссовера на базе гибридного Chevy Bolt
В Сети появились первые фото прототипа нового кроссовера от компании Chevy, основанного на платформе гибридного Bolt. Презентация автомобиля должна состояться в середине 2021 года.
Хэтчбек Chevy Bolt был представлен в 2018 году, получив большую популярность в США. Автомобиль отличается относительно небольшими размерами и универсальной конструкцией, подходящей для городских условий и выезда за город. Новый прототип, который будет собран на основе Bolt, был замечен на дорожных тестах рядом со штаб-квартирой General Motors.
Судя по снимкам, изменения затронут габариты транспортного средства. Автомобиль будет иметь увеличенный клиренс, обеспечивающий повышенную проходимость. Информация о технических характеристиках будущего кроссовера пока отсутствует.
Стандартный Chevy Bolt оснащен гибридным силовым агрегатом на 1,4 литра и имеет мощность в 188 лошадиных сил. По предварительным данным, новый кроссовер получит запас хода примерно в 640 километра.
Хэтчбек Chevy Bolt был представлен в 2018 году, получив большую популярность в США. Автомобиль отличается относительно небольшими размерами и универсальной конструкцией, подходящей для городских условий и выезда за город. Новый прототип, который будет собран на основе Bolt, был замечен на дорожных тестах рядом со штаб-квартирой General Motors.
Судя по снимкам, изменения затронут габариты транспортного средства. Автомобиль будет иметь увеличенный клиренс, обеспечивающий повышенную проходимость. Информация о технических характеристиках будущего кроссовера пока отсутствует.
Стандартный Chevy Bolt оснащен гибридным силовым агрегатом на 1,4 литра и имеет мощность в 188 лошадиных сил. По предварительным данным, новый кроссовер получит запас хода примерно в 640 километра.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:32