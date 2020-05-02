«Перевезла вещи и кота»: Звезда «Дом-2» Елена Хромина отменила свадьбу с бывшим мужем
Елена Хромина из-за недопонимания отменила свадьбу с бывшим мужем. Печальную новость звезда «Дом-2» разместила в Instagram.
Хромина начала подготовку к свадьбе два месяца назад. Ее избранником стал бывший муж, брак с которым распался в течение нескольких месяцев. В этот раз участница телестройки была уверена в своих чувствах, поэтому сдала квартиру и переехала к любимому мужчине.
Фолловеры попытались поддержать автора поста. Многие писали, что молодой девушке с прекрасной внешностью не стоит переживать из-за отношений, в которых нет уважения.
Хромина начала подготовку к свадьбе два месяца назад. Ее избранником стал бывший муж, брак с которым распался в течение нескольких месяцев. В этот раз участница телестройки была уверена в своих чувствах, поэтому сдала квартиру и переехала к любимому мужчине.
«Наши отношения закончились, поэтому пришлось реабилитироваться. Взяла вещи и кота и переехала жить за город. Пока хочу проводить время с семьей. Что касается причины, все просто – человек меня не понимает. Больно, когда делишься своими беспокойствами, но тебя не слышат. Жизнь всегда дает ценные советы, так что пошла убивать обиду глубокими приседами», - написала Хромина.
Фолловеры попытались поддержать автора поста. Многие писали, что молодой девушке с прекрасной внешностью не стоит переживать из-за отношений, в которых нет уважения.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:25