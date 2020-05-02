«Перевезла вещи и кота»: Звезда «Дом-2» Елена Хромина отменила свадьбу с бывшим мужем

«Наши отношения закончились, поэтому пришлось реабилитироваться. Взяла вещи и кота и переехала жить за город. Пока хочу проводить время с семьей. Что касается причины, все просто – человек меня не понимает. Больно, когда делишься своими беспокойствами, но тебя не слышат. Жизнь всегда дает ценные советы, так что пошла убивать обиду глубокими приседами», - написала Хромина.

Хромина начала подготовку к свадьбе два месяца назад. Ее избранником стал бывший муж, брак с которым распался в течение нескольких месяцев. В этот раз участница телестройки была уверена в своих чувствах, поэтому сдала квартиру и переехала к любимому мужчине.Фолловеры попытались поддержать автора поста. Многие писали, что молодой девушке с прекрасной внешностью не стоит переживать из-за отношений, в которых нет уважения.