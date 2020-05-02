В России создали комплекс технологий для улучшения турбинных авиадвигателей





Эксперты разработали инновационные материалы для изготовления запчастей на воздушные силовые агрегаты. В работе применялись новые, основанные на алюминии, сплавы, отличающиеся прочностью, жароустойчивостью и другими характеристиками. Технология ориентирована на выпуск изделий типа «блиск».В производстве авторы проекта собираются задействовать трехмерную печать. Все детали направят на процедуру обработки с использованием сварки методом трения. Выбранная технология помогает существенно снизить вес двигателей и при этом повысить их работоспособность.