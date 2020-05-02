Певица Наталья Сенчукова и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин отмечают жемчужную свадьбу
Певица Наталья Сенчукова в своём микроблоге в Instagram опубликовала фотографию, на которой предстала в компании супруга Виктора Рыбина, лидера группы «Дюна». Звёздная пара отпраздновала жемчужную свадьбу.
Наталья Сенчукова сообщила, что уже прошло 30 лет с дня их бракосочетания с Виктором Рыбиным. Она выразила слова благодарности Всевышнему за то, что счастлива все эти годы с избранником. Также исполнительница посетовала, что из-за вспышки коронавируса не имеет возможности встретиться с близкими и друзьями по случаю праздника. Певица пожелала своим поклонникам оставаться здоровыми и счастливыми.
Стоит отметить, встреча звёздных супругов произошла в 1990 году на концерте «Звуковой дорожки». На тот момент Наталья Сенчукова работала танцовщицей. Благодаря будущему супругу она начала петь и гастролировать с группой «Дюна». Преподаватель вокала из ГИТИСа за год поставил певице голос и дыхание. В 1999 году у супругов родился сын Василий. На данный момент он занимается единоборствами, проходит обучение во МГИКе по специальности режиссер театральных представлений. Наталья Сенчукова является крестной матерью дочери Оксаны Федоровой Елизаветы.
Наталья Сенчукова сообщила, что уже прошло 30 лет с дня их бракосочетания с Виктором Рыбиным. Она выразила слова благодарности Всевышнему за то, что счастлива все эти годы с избранником. Также исполнительница посетовала, что из-за вспышки коронавируса не имеет возможности встретиться с близкими и друзьями по случаю праздника. Певица пожелала своим поклонникам оставаться здоровыми и счастливыми.
Стоит отметить, встреча звёздных супругов произошла в 1990 году на концерте «Звуковой дорожки». На тот момент Наталья Сенчукова работала танцовщицей. Благодаря будущему супругу она начала петь и гастролировать с группой «Дюна». Преподаватель вокала из ГИТИСа за год поставил певице голос и дыхание. В 1999 году у супругов родился сын Василий. На данный момент он занимается единоборствами, проходит обучение во МГИКе по специальности режиссер театральных представлений. Наталья Сенчукова является крестной матерью дочери Оксаны Федоровой Елизаветы.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:05