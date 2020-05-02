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Певица Наталья Сенчукова и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин отмечают жемчужную свадьбу

Певица Наталья Сенчукова в своём микроблоге в Instagram опубликовала фотографию, на которой предстала в компании супруга Виктора Рыбина, лидера группы «Дюна». Звёздная пара отпраздновала жемчужную свадьбу.

Наталья Сенчукова сообщила, что уже прошло 30 лет с дня их бракосочетания с Виктором Рыбиным. Она выразила слова благодарности Всевышнему за то, что счастлива все эти годы с избранником. Также исполнительница посетовала, что из-за вспышки коронавируса не имеет возможности встретиться с близкими и друзьями по случаю праздника. Певица пожелала своим поклонникам оставаться здоровыми и счастливыми.

Стоит отметить, встреча звёздных супругов произошла в 1990 году на концерте «Звуковой дорожки». На тот момент Наталья Сенчукова работала танцовщицей. Благодаря будущему супругу она начала петь и гастролировать с группой «Дюна». Преподаватель вокала из ГИТИСа за год поставил певице голос и дыхание. В 1999 году у супругов родился сын Василий. На данный момент он занимается единоборствами, проходит обучение во МГИКе по специальности режиссер театральных представлений. Наталья Сенчукова является крестной матерью дочери Оксаны Федоровой Елизаветы.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:05

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