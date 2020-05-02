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Роспотребнадзор заявил о возможности передачи коронавируса через воду и еду

В Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирус может передаваться через еду и воду. По словам главы ведомства Анны Поповой, вопрос пока вызывает дискуссии, но соответствующую возможность исключать нельзя.
Роспотребнадзор заявил о возможности передачи коронавируса через воду и еду

«Важно вытирать все гаджеты и другие твердые поверхности антисептическими средствами перед контактом с ними. Коронавирус пока не изучен в полной мере, ввиду чего нужно принимать все меры предосторожности. По последним данным, на предметах он может сохраняться до 72 часов. Не стоит пренебрегать опасностью передачи вируса через жидкости и еду», - рассказала Попова.

По словам специалиста ведомства, избавиться от коронавируса в домашних условиях можно с помощью термообработки тканей в виде проглаживания или стирки одежды в режиме с большой температурой. В Роспотребнадзоре подчеркнул, что до марта текущего года COVID-19 в России не было, из-за чего иммунитет к недугу выработался только у небольшой доли граждан. Выздоровление от коронавируса может затягиваться, поэтому сейчас проводится модернизация медицинской отрасли для готовности преодолеть пик заболеваемости.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:11

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