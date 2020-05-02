Роспотребнадзор заявил о возможности передачи коронавируса через воду и еду

«Важно вытирать все гаджеты и другие твердые поверхности антисептическими средствами перед контактом с ними. Коронавирус пока не изучен в полной мере, ввиду чего нужно принимать все меры предосторожности. По последним данным, на предметах он может сохраняться до 72 часов. Не стоит пренебрегать опасностью передачи вируса через жидкости и еду», - рассказала Попова.





По словам специалиста ведомства, избавиться от коронавируса в домашних условиях можно с помощью термообработки тканей в виде проглаживания или стирки одежды в режиме с большой температурой. В Роспотребнадзоре подчеркнул, что до марта текущего года COVID-19 в России не было, из-за чего иммунитет к недугу выработался только у небольшой доли граждан. Выздоровление от коронавируса может затягиваться, поэтому сейчас проводится модернизация медицинской отрасли для готовности преодолеть пик заболеваемости.