Ученые обнаружили истоки эволюции человеческой руки
Ученые из университетов Квебек и Флиндерс обнаружили истоки эволюции человеческой руки, начиная с рыбьих плавников. В основе работы лежит вымерший в девонский период вид Elpistostege watsoni.
Палеонтологи сделали КТ, найденной в Канаде лопастеровой рыбы, вымершей около 360 млн лет назад. Сканирование помогло получить данные о скелете грудного плавника, имевшего локтевые, лучевые, плечевые кости, фаланги и запястный ряд.
Она сыграла важную роль в постепенном превращении рыб в четвероногих и позвоночных. Процесс происходил в период между 393 млн и 359 млн лет назад.
Палеонтологи сделали КТ, найденной в Канаде лопастеровой рыбы, вымершей около 360 млн лет назад. Сканирование помогло получить данные о скелете грудного плавника, имевшего локтевые, лучевые, плечевые кости, фаланги и запястный ряд.
«Впервые в плавнике рыбы мы нашли кости, похожие на пальцы. Наша работа показывает, что эволюция руки началась намного раньше, чем предполагалось», - рассказал ученый Джон Лонг.
Она сыграла важную роль в постепенном превращении рыб в четвероногих и позвоночных. Процесс происходил в период между 393 млн и 359 млн лет назад.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:00