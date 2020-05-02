Ученые обнаружили истоки эволюции человеческой руки

«Впервые в плавнике рыбы мы нашли кости, похожие на пальцы. Наша работа показывает, что эволюция руки началась намного раньше, чем предполагалось», - рассказал ученый Джон Лонг.





Палеонтологи сделали КТ, найденной в Канаде лопастеровой рыбы, вымершей около 360 млн лет назад. Сканирование помогло получить данные о скелете грудного плавника, имевшего локтевые, лучевые, плечевые кости, фаланги и запястный ряд.Она сыграла важную роль в постепенном превращении рыб в четвероногих и позвоночных. Процесс происходил в период между 393 млн и 359 млн лет назад.