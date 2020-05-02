Собянин предупредил о возможном ужесточении правил выдачи пропусков в Москве

«Цифровые пропуска начали приносить результаты, но этого может оказаться недостаточно. Если понадобится уменьшить поток людей в метро и на дорогах, то количество документов, доступных к выдаче, придется сократить. Пока соответствующая мера находится на стадии рассмотрения», - рассказал Собянин.





Москва в настоящее время является городом с самым большим количеством выявленных случаев заражения коронавируса. По данным на начало мая, на столицу приходится более половины пациентов с COVID-19. Специалисты считают, что причиной такой тенденции является рост количества проведенных тестов.