Собянин предупредил о возможном ужесточении правил выдачи пропусков в Москве
Сергей Собянин, являющийся мэром Москвы, сообщил о возможности ужесточения правил выдачи пропусков. Власти столицы собираются усилить регулирование передвижения по городу в транспорте на фоне эпидемиологической ситуации.
Москва в настоящее время является городом с самым большим количеством выявленных случаев заражения коронавируса. По данным на начало мая, на столицу приходится более половины пациентов с COVID-19. Специалисты считают, что причиной такой тенденции является рост количества проведенных тестов.
«Цифровые пропуска начали приносить результаты, но этого может оказаться недостаточно. Если понадобится уменьшить поток людей в метро и на дорогах, то количество документов, доступных к выдаче, придется сократить. Пока соответствующая мера находится на стадии рассмотрения», - рассказал Собянин.
Москва в настоящее время является городом с самым большим количеством выявленных случаев заражения коронавируса. По данным на начало мая, на столицу приходится более половины пациентов с COVID-19. Специалисты считают, что причиной такой тенденции является рост количества проведенных тестов.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:37