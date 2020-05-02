«Жду результаты КТ»: Татьяна Васильева сбежала из больницы из-за страха заразиться коронавирусом

«Я дома прохожу курс антибактериальной терапии. Пытаюсь дозвониться врачам и узнать результаты КТ, но к телефону никто не подходит», - цитирует «МК» звезду.





Васильева жалуется на повышенную температуру и кашель. Личный врач прописал актрисе антибиотики, но рекомендовал провериться на коронавирус. В День труда состояние Татьяны Григорьевны ухудшилось, поэтому она вызвала скорую, привезшую ее в УКБ МГМУ имени Сеченова.В больнице актрисе сделали КТ и положили в палату. Васильева до шести утра ходила за медиками, пытаясь узнать результаты, но из-за огромных очередей ответить ей было некому. Один из санитаров сказал, что с легкими все в порядке, поэтому актриса написала заявление и покинула учреждение.