АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Ангела Меркель: "Созданные в Евросоюзе вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру"

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что разработанные в ЕС вакцины от коронавируса будут доступны во всех странах мира. Политический деятель также заявила, правительство ФРГ согласно взять на себя данную ответственность.

По утверждению Ангелы Меркель, на данный момент для создания вакцины необходимо выделить €8 млрд. Политический деятель утверждает, Германия «сможет оказать финансовую помощь в данном вопросе». На работу по разработке вакцины дают деньги не только власти, но также частные фонды.

По словам Меркель, правительство ФРГ планирует сотрудничать с «ВОЗ, имеющее важное значение в данном вопросе». Согласно статистическим данным, в Германии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 164 077 человек, умерли - 6,7 тысяч. Об этом сообщает «Рамблер. Новости».

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России создали комплекс технологий для улучшения турбинных…
Роспотребнадзор заявил о возможности передачи коронавируса через воду и…
Певица Наталья Сенчукова и лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин отмечают жемчужную…
Ученые обнаружили истоки эволюции человеческой…
Ангела Меркель: "Созданные в Евросоюзе вакцины от коронавируса будут доступны по всему…
«Жду результаты КТ»: Татьяна Васильева сбежала из больницы из-за страха заразиться…
Собянин предупредил о возможном ужесточении правил выдачи пропусков в…
Андрей Макаревич из-за карантина развлекает молодую жену через…
Sohu: Российский «Слон» легко потеснит украинский…
Мария Шукшина требует арестовать обворовавшего ее мать Бари…
На пляжах Флориды смерть с косой призывает отдыхающих соблюдать правила…
«Хочу кричать без интимной жизни»: Участники «Дом-2» довели до слез Ольгу…
Минздрав РФ выступил против резкого снятия ограничений из-за…
Медики: Лишний вес может указывать на 2 серьезные…
Инсайдеры рассказали о новой функции запуска демоверсии игр в PlayStation 5 без…
Филипп Киркоров поделился поздравлениями от коллектива "Заячий…
NI рассказал о встрече российских ракетоносцев с…
Яна Поплавская о самоизоляции: «Внутрисемейные отношения накалились до…
Ученые нашли следы марсианской органики в…
"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини…
Американские ученые создали тест, способный определить COVID-19 до первых…
Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем…
«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за…
Собянин о коронавирусе: «В России ситуация развивается по европейскому…
Джиган в бассейне открыл сезон…
«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа…
Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из…
«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после…
Просмотреть все новости