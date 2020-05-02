Ангела Меркель: "Созданные в Евросоюзе вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру"





По утверждению Ангелы Меркель, на данный момент для создания вакцины необходимо выделить €8 млрд. Политический деятель утверждает, Германия «сможет оказать финансовую помощь в данном вопросе». На работу по разработке вакцины дают деньги не только власти, но также частные фонды.По словам Меркель, правительство ФРГ планирует сотрудничать с «ВОЗ, имеющее важное значение в данном вопросе». Согласно статистическим данным, в Германии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 164 077 человек, умерли - 6,7 тысяч. Об этом сообщает «Рамблер. Новости».