Ангела Меркель: "Созданные в Евросоюзе вакцины от коронавируса будут доступны по всему миру"
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что разработанные в ЕС вакцины от коронавируса будут доступны во всех странах мира. Политический деятель также заявила, правительство ФРГ согласно взять на себя данную ответственность.
По утверждению Ангелы Меркель, на данный момент для создания вакцины необходимо выделить €8 млрд. Политический деятель утверждает, Германия «сможет оказать финансовую помощь в данном вопросе». На работу по разработке вакцины дают деньги не только власти, но также частные фонды.
По словам Меркель, правительство ФРГ планирует сотрудничать с «ВОЗ, имеющее важное значение в данном вопросе». Согласно статистическим данным, в Германии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 164 077 человек, умерли - 6,7 тысяч. Об этом сообщает «Рамблер. Новости».
По утверждению Ангелы Меркель, на данный момент для создания вакцины необходимо выделить €8 млрд. Политический деятель утверждает, Германия «сможет оказать финансовую помощь в данном вопросе». На работу по разработке вакцины дают деньги не только власти, но также частные фонды.
По словам Меркель, правительство ФРГ планирует сотрудничать с «ВОЗ, имеющее важное значение в данном вопросе». Согласно статистическим данным, в Германии коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 164 077 человек, умерли - 6,7 тысяч. Об этом сообщает «Рамблер. Новости».
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:52