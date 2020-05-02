Sohu: Российский «Слон» легко потеснит украинский Ан-124

«Транспортники под названием «Слон» могут заменить легендарных «Русланов». Разработкой самолетов занимались специалисты ОКБ «Антонов» на Украине. Уже сейчас их начинают использовать значительно реже. Украинские авиалинии продолжают применять Ан-225 «Мрия», но он не настолько эффективен, как «Слон», - рассказали журналисты Sohu.





Россия в будущем намерена полностью отказаться от Ан-124. Новые самолеты будут иметь грузоподъемность выше украинских аналогов примерно на 60 тонн. РФ заинтересована в более масштабных транспортировках, так как сама страна имеет большую площадь. Sohu отмечает, что ввод в эксплуатацию новых бортов может состояться в ближайшее время.