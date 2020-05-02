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Sohu: Российский «Слон» легко потеснит украинский Ан-124

Издание Sohu рассказало о том, что новый российский самолет «Слон» может с легкостью потеснить украинский аналог под названием Ан-124. По мнению китайских журналистов, РФ нуждается в создании бортов такого типа, так как они способны преодолевать большие расстояния с внушительным грузом.
Sohu: Российский «Слон» легко потеснит украинский Ан-124

«Транспортники под названием «Слон» могут заменить легендарных «Русланов». Разработкой самолетов занимались специалисты ОКБ «Антонов» на Украине. Уже сейчас их начинают использовать значительно реже. Украинские авиалинии продолжают применять Ан-225 «Мрия», но он не настолько эффективен, как «Слон», - рассказали журналисты Sohu.

Россия в будущем намерена полностью отказаться от Ан-124. Новые самолеты будут иметь грузоподъемность выше украинских аналогов примерно на 60 тонн. РФ заинтересована в более масштабных транспортировках, так как сама страна имеет большую площадь. Sohu отмечает, что ввод в эксплуатацию новых бортов может состояться в ближайшее время.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24

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