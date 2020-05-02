Андрей Макаревич из-за карантина развлекает молодую жену через интернет

«Человек может приспособиться ко всему на свете, в том числе к неограниченному количеству игристого и сну. Еще полгода назад я не могла представить свои вечера такими, но, с другой стороны, эти моменты удивительны. Знаете, мне даже начинает нравиться», - написала Кляйн.

Клян опоздала на самолет, а он оказался последним рейсом до Москвы. Границы закрыли, перелеты остановили, поэтому супруги оказались заперты в разных странах. Они не унывают и общаются по видеосвязи. Судя по фото, Макаревич хочет произвести впечатление, поэтому сидит перед компьютером в костюме с бабочкой.Жена Макаревича находится в поселении Бейт-Арье, расположенном на правом берегу реки Иордан. Имя Эйнат она взяла после репатриации, а раньше журналистку звали Инной. В последнее время молодая особа занималась туристическим бизнесом, но из-за пандемии он рухнул, поэтому предпринимательница взялась за винные онлайн-дегустации.