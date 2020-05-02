Мария Шукшина требует арестовать обворовавшего ее мать Бари Алибасова
Мария Шукшина требует арестовать Бари Алибасова, якобы обворовавшего ее мать Лидию Федосееву-Шукшину. Делом о переоформлении квартиры занимается адвокат Юлиан Соболев.
Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Новой Москве. Алибасов в тайне от благоверной переоформил недвижимость, стоящую 9 млн рублей, на помощника Сергей Моцаря. Продюсер в свое оправдание заявил, что проблемы с налогами вынудили его пойти на ухищрение.
Федосеева-Шукшина обвинила Алибасова в мошенничестве. Актриса вспомнила, что продюсер группы «На-На» возил ее к нотариусу для консультации. Она подписала, какие-то бумаги, но не думала, что станет жертвой обмана, передает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что Анна Трегубенко продала часть квартиры деда Василия Шукшина.
Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Новой Москве. Алибасов в тайне от благоверной переоформил недвижимость, стоящую 9 млн рублей, на помощника Сергей Моцаря. Продюсер в свое оправдание заявил, что проблемы с налогами вынудили его пойти на ухищрение.
Федосеева-Шукшина обвинила Алибасова в мошенничестве. Актриса вспомнила, что продюсер группы «На-На» возил ее к нотариусу для консультации. Она подписала, какие-то бумаги, но не думала, что станет жертвой обмана, передает Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что Анна Трегубенко продала часть квартиры деда Василия Шукшина.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:17