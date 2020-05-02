На пляжах Флориды смерть с косой призывает отдыхающих соблюдать правила безопасности



Stay home Florida pic.twitter.com/MV4fyAXvwu — Daniel Uhlfelder (@DWUhlfelderLaw) May 1, 2020

В Сети стал очень популярным видеоролик, в котором человек, облачившись в костюм смерти с косой передвигается по пляжу, пугая отдыхающих. После открытия зон отдыха во Флориде мужчина обеспокоился здоровьем местных жителей и решил напомнил им об ограничительных мерах.Он нарядился в костюм смерти с косой и отправился в популярные места отдыха с целью привлечь внимание общественности к важности соблюдения мер предосторожности во время распространения коронавирусной инфекции. Данное происшествие могло бы оказаться обычным мрачным зрелищем, однако люди посчитали это забавным и принялись фотографировать мужчину. При этом американец рассказывал гражданам о важность соблюдения дистанции для предотвращения инфицирования COVID-19., - сообщил активист.