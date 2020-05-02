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На пляжах Флориды смерть с косой призывает отдыхающих соблюдать правила безопасности

Недавно во Флориде (США) объявили об открытии для посещения отдыхающих сразу несколько пляжей. Данное решение было принято несмотря на то, что продолжается борьба с COVID-19. Один из местных жителей переоделся в костюм смерти и напомнил людям о правилах безопасности.

В Сети стал очень популярным видеоролик, в котором человек, облачившись в костюм смерти с косой передвигается по пляжу, пугая отдыхающих. После открытия зон отдыха во Флориде мужчина обеспокоился здоровьем местных жителей и решил напомнил им об ограничительных мерах.

Он нарядился в костюм смерти с косой и отправился в популярные места отдыха с целью привлечь внимание общественности к важности соблюдения мер предосторожности во время распространения коронавирусной инфекции. Данное происшествие могло бы оказаться обычным мрачным зрелищем, однако люди посчитали это забавным и принялись фотографировать мужчину. При этом американец рассказывал гражданам о важность соблюдения дистанции для предотвращения инфицирования COVID-19. «Я захотел прийти сегодня на пляж в таком виде, чтобы напомнить: мы полагаем неуместным решение об открытии пляжей во время вспышки коронавируса», - сообщил активист.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:11

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