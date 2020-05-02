«Хочу кричать без интимной жизни»: Участники «Дом-2» довели до слез Ольгу Бузову
Участники «Дом-2» довели Ольгу Бузову до слез своими жалобами на отсутствие интимной жизни. Проблемы карантина были затронуты на съемках передачи «Бородина против Бузовой».
Один участник телестройки в прямом эфире рассказал, что несколько месяцев живет без «волшебства», которое дарит ему интимная близость. Его слова странным образом подействовали на Бузову, начавшую истерить, кричать, плакать.
После съемок Бузова написала в Instagram, что не понимает жителей «Острова любви», которых полностью обеспечивает проект. В такой ситуации недопустимо жаловаться на усталость, надо посмотреть, что творится в мире и в каком ритме работают медики. Возможно, тогда бытовые проблемы покажутся пылью.
Один участник телестройки в прямом эфире рассказал, что несколько месяцев живет без «волшебства», которое дарит ему интимная близость. Его слова странным образом подействовали на Бузову, начавшую истерить, кричать, плакать.
«Тебе рассказать, как из-за коронавируса живет вся страна? Ты с ума сошел? Вы находитесь на острове, защищены от инфекции, уносящей людские жизни, наслаждаетесь вкусной едой, океаном, солнцем», - заявила певица.
После съемок Бузова написала в Instagram, что не понимает жителей «Острова любви», которых полностью обеспечивает проект. В такой ситуации недопустимо жаловаться на усталость, надо посмотреть, что творится в мире и в каком ритме работают медики. Возможно, тогда бытовые проблемы покажутся пылью.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:05