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«Хочу кричать без интимной жизни»: Участники «Дом-2» довели до слез Ольгу Бузову

Участники «Дом-2» довели Ольгу Бузову до слез своими жалобами на отсутствие интимной жизни. Проблемы карантина были затронуты на съемках передачи «Бородина против Бузовой».
«Хочу кричать без интимной жизни»: Участники «Дом-2» довели до слез Ольгу Бузову

Один участник телестройки в прямом эфире рассказал, что несколько месяцев живет без «волшебства», которое дарит ему интимная близость. Его слова странным образом подействовали на Бузову, начавшую истерить, кричать, плакать.
«Тебе рассказать, как из-за коронавируса живет вся страна? Ты с ума сошел? Вы находитесь на острове, защищены от инфекции, уносящей людские жизни, наслаждаетесь вкусной едой, океаном, солнцем», - заявила певица.

После съемок Бузова написала в Instagram, что не понимает жителей «Острова любви», которых полностью обеспечивает проект. В такой ситуации недопустимо жаловаться на усталость, надо посмотреть, что творится в мире и в каком ритме работают медики. Возможно, тогда бытовые проблемы покажутся пылью.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:05

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