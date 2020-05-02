Минздрав РФ выступил против резкого снятия ограничений из-за коронавируса

«Снятие ограничений должно быть постепенным. Если люди резко выйдут на улицу и начнут заниматься привычными делами, то в стране будет новый пик заболеваемости. У России было несколько месяцев форы для того, чтобы усовершенствовать систему здравоохранения под нынешние реалии. Нужно сделать все для сохранения результатов», - рассказал Мурашко.





В конце минувшего месяца Владимир Путин заявил, что нерабочие дни в России продлены до 11 мая. Все ранее введенные ограничения также остались в силе. Многие общественные организации отметили, что для поддержки малого и среднего бизнеса нужно разработать план быстрого выхода из карантина.В России на 2 мая было зафиксировано порядка 120 тысяч случаев заражения коронавирусом. Примерно 15 тысячам человек удалось вылечиться.