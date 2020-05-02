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Медики: Лишний вес может указывать на 2 серьезные болезни

Медики рассказали, что лишний вес может указать человеку на 2 серьезные болезни. Оказалось, появление жировых отложений не всегда связано с отказом от спорта и здорового питания.

В мире каждая восьмая женщина страдает гипотиреозом, при котором вырабатывается недостаточный объем гормонов щитовидной железы. Она регулирует метаболизм, а при возникающем сбое обмен вещества замедляется. На проблему могут указать ломкие ногти, выпадающие волосы, отеки, сухая кожа, постоянная усталость.

Лишний вес может быть следствием поликистоза яичников. Заболевания развивается на фоне онкологии, хронических воспалительных процессов, проблем с эндокринной системой. Женщины с таким диагнозом в 40% случаев сталкиваются со скоплением жира в области талии и на животе.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:54

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