Инсайдеры рассказали о новой функции запуска демоверсии игр в PlayStation 5 без скачивания





На странице PS5 Only в Twitter опубликовано сообщение о новой функции в консоли компании Sony. Разработчики решили не комментировать данную информацию. Инсайдеры отмечают, благодаря новой приставке геймеры получат возможность перед покупкой игрового тайтла ознакомиться с его свойствами через быстрый запуск. К тому же скачивать на консоль программу нет необходимости.Судя по всему, будет использоваться потоковая передача игры из облачного сервиса. Данную схему работы можно увидеть у PlayStation Now. Прежде чем внедрить новую функцию производитель намерен провести тестирование. Если данная возможность получит большое количество положительных откликов, то её будут использовать в дальнейшем. Несмотря на то, что сообщение не получило официального подтверждения от руководства Sony, сомневаться в его правдивости не приходится, так как идея может очень понравиться владельцам приставок, а её реализация реальна. Техническая составляющая не ограничивает в использовании новой функции. Необходимо дождаться официальной презентации консоли, которая должна состояться в июне, а в продажу она поступит до конца 2020 года.