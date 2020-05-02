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Инсайдеры рассказали о новой функции запуска демоверсии игр в PlayStation 5 без скачивания

Инсайдеры в микроблоге Twitter рассказали о том, что демоверсии игр можно будет сразу запускать на PlayStation 5 без дополнительного скачивания. Самым главным критерием для просмотра является скорость интернета.

На странице PS5 Only в Twitter опубликовано сообщение о новой функции в консоли компании Sony. Разработчики решили не комментировать данную информацию. Инсайдеры отмечают, благодаря новой приставке геймеры получат возможность перед покупкой игрового тайтла ознакомиться с его свойствами через быстрый запуск. К тому же скачивать на консоль программу нет необходимости.

Судя по всему, будет использоваться потоковая передача игры из облачного сервиса. Данную схему работы можно увидеть у PlayStation Now. Прежде чем внедрить новую функцию производитель намерен провести тестирование. Если данная возможность получит большое количество положительных откликов, то её будут использовать в дальнейшем. Несмотря на то, что сообщение не получило официального подтверждения от руководства Sony, сомневаться в его правдивости не приходится, так как идея может очень понравиться владельцам приставок, а её реализация реальна. Техническая составляющая не ограничивает в использовании новой функции. Необходимо дождаться официальной презентации консоли, которая должна состояться в июне, а в продажу она поступит до конца 2020 года.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:50

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