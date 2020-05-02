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Филипп Киркоров поделился поздравлениями от коллектива "Заячий Стон"

Филипп Киркоров сообщил, что до сих пор принимает поздравления с прошедшим днем рождения. Король российской эстрады поделился в своем Instagram подарком от коллектива "Заячий Стон".
Филипп Киркоров поделился поздравлениями от коллектива "Заячий Стон"

Несколько дней назад Филипп Киркоров отметил своей 53 день рождения. Исполнитель не стал устраивать пышного торжества из-за карантина, а провел этот день с детьми Мартином-Кристином, Аллой-Викторией и близкими друзьями. Сегодня король российского шоу-бизнеса опубликовал поздравительный ролик от коллектива "Заячий Стон". На кадрах молодые люди танцуют под знаменитую песню Филиппа Киркорова "Дива". В комментарии знаменитость написал, что настроение праздника не пропадёт ещё долго, поскольку его до сих пор поздравляют с днем рождения.

Филипп Киркоров назвал коллектив "Заячий Стон" невероятно талантливым и отметил, что считает молодых людей своими хорошими друзьями. Также исполнитель сообщил, что читает все поздравления от своих подписчиком. Фанаты отметили, что им очень понравился ролик. Многие поблагодарили исполнителя за то, что он поделился с ними позитивом и поднял настроение на весь день.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:44

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