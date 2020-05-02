NI рассказал о встрече российских ракетоносцев с F-16

«Полет бомбардировщиков российских ВВС длился примерно 4 часа. Подобные вылеты производятся регулярно, вызывая негодование сил НАТО. Самолеты F-16 ВВС Норвегии несколько дней назад были подняты в небо для проведения плановой проверки воздушного пространства над нейтральными водами после появления информации о российских бортах», - сообщили журналисты издания.





В Минобороны РФ заявили, что все полеты производятся в рамках международных правил использования воздушного пространства. В середине апреля Ту-22М3 вылетали несколько раз в рамках учений, официально заявленных ранее.В мае минувшего года ракетоносцы Ту-95МС также осуществляли плановые вылеты. Тогда их заметили в западной части Аляски и рядом с Алеутскими островами.