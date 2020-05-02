Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде





Ученый Мизухо Койке с коллегами разработал новый метод исследований, позволивший найти мелкозернистые частицы карбоновых минеров в метеорите. Они выпали в осадок из находящихся около поверхности марсианских вод. Процесс происходил примерно 4 млрд лет назад.Планетологи извлекли из метеорита несколько зерен в 50 микрометров. Объекты изучения подвергли рентгеновскому облучению и замерили энергию поглощения излучения. Оказалось, что в составе органики имелся азот. Не исключено, что материя способна преобразовываться в другие, более сложные формы. Во время следующей космической миссии ученые хотят взять образцы грунта с Марса и его спутников, а затем продолжить работу в этом направлении.