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Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде

Ученые-планетологи из института JAXA нашли следы марсианской органики в метеорите Allan Hills 84001. Объект обнаружен в Антарктиде в 1984 году.
Ученые нашли следы марсианской органики в Антарктиде

Ученый Мизухо Койке с коллегами разработал новый метод исследований, позволивший найти мелкозернистые частицы карбоновых минеров в метеорите. Они выпали в осадок из находящихся около поверхности марсианских вод. Процесс происходил примерно 4 млрд лет назад.

Планетологи извлекли из метеорита несколько зерен в 50 микрометров. Объекты изучения подвергли рентгеновскому облучению и замерили энергию поглощения излучения. Оказалось, что в составе органики имелся азот. Не исключено, что материя способна преобразовываться в другие, более сложные формы. Во время следующей космической миссии ученые хотят взять образцы грунта с Марса и его спутников, а затем продолжить работу в этом направлении.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:25

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