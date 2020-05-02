Яна Поплавская о самоизоляции: «Внутрисемейные отношения накалились до предела»

«Самоизоляция обострила до предела внутрисемейные отношения. В нашей стране всегда плохо обстояли дела с домашним насилием, а пандемия только обострит проблему. Не исключено, что после снятия ограничений народ побежит разводиться», - написала Поплавская в Instagram.

Поплавская считает, что пандемия стала причиной ряда трудностей. Народ остался без работы, средств к существованию, вынужден сидеть дома в страхе заразиться. Круглосуточное нахождение в четырех стенах негативно отражается на отношениях между супругами.Актриса признала, что детям тоже тяжело соблюдать карантин. Ребятам не хватает общения и тяжело дается дистанционное обучение, поэтому многие мечтают вернуться в школы. Поплавская тоже недовольна введенным форматом занятий. Ей приходится с 09:00 до 22:00 помогать падчерице Лизе делать уроки за второй класс. Знаменитость старается не ругаться со своим избранником Евгением Яковлевым. Скандалы случаются, на пара ищет компромисс и быстро гасит конфликт.