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"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини "Титаника"

Наталья Рудова представила себя в роли главной героини в фильме "Титаник" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет. Актриса заявила, что живет в этой киноленте.
"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини "Титаника"

Наталья Рудова опубликовала ролик, на котором показала несколько самых романтичных кадров. С помощью специальных программ знаменитость поменяла лицо актрисы Кейт Уинслет на свое. В комментарии телеведущая призналась, что не хочет ничего знать про другую любовь, а верит только в такую, как на кадрах в "Титанике". Наталья Рудова написала фразу из любимой киноленты: "Ты прыгаешь, я прыгаю. Запомни?". Также знаменитость добавила, что буквально живет в этом фильме.

Подписчики высоко оценили старания актрисы и оставили множество положительных комментариев. Одни отметили, что Наталья Рудова действительно очень похожа на Кейт Уинслет в фильме "Титаник". Другие написали, что Леонардо Ди Каприо очень подходит телеведущей и они могли бы стать прекрасной парой. За час публикацию актрисы просмотрели более 69 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:18

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