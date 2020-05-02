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Американские ученые создали тест, способный определить COVID-19 до первых симптомов

Американские ученые создали тест, выявляющий коронавирус у человека ещё до возникновения первых симптомов заболевания. Об этом стало известно из издания The Guardian.

Благодаря тесту можно определить, является ли человек носителем инфекции, благодаря анализу его крови в течении 24 часов. Данный способ помогает выявить зараженных людей ещё до того, как они становятся угрозой для окружения. Системы, используемые на данный момент, способны определить наличие инфекции через 4 дня после инфицирования.

Стоит отметить, данный тест был разработан на базе Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США, которая до распространения COVID-19 занималась ранним обнаружением отравлений во время атаки при использовании химического или биологического оружия. Брэд Рингайзен, являющийся руководителем подразделения, благодаря которому был создан инновационный анализ, отметил, что данное открытие специалистов из США можно считать «абсолютным прорывом». Он также добавил, что прежде чем внедрять тест в массовое использование, необходимо подтвердить его эффективность во время испытаний.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:13

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