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Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем участке

Российские звезды в День труда решили заняться полезным делом. Наташа Королева красила забор, а Милош Бикович косил траву. О прошедшем празднике артисты рассказали в микроблоге Instagram.
Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем участке

Королева с сыном Архипом не стала прохлаждаться дома. Певица взяла кисти и краску и отправилась освежать забор. В процессе звезда пела и желала фанатам не унывать из-за коронавируса.

Бикович тоже с умом использовал ценное время и начал приводить в порядок свой участок. Землю сербский актер купил, чтобы построить дом. Территория находится в тихом месте, а рядом имеется монастырь. Сейчас участок пустует, но звезда надеется, что скоро это место станет его уголком отдыха от рабочей суеты.

В комментарии к посту фолловеры называли Биковича настоящим мужчиной, не боящимся тяжелой работы. Многие хотели присоединиться к актеру, лишь бы вырваться из дома.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:09

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