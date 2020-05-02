Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем участке

Королева с сыном Архипом не стала прохлаждаться дома. Певица взяла кисти и краску и отправилась освежать забор. В процессе звезда пела и желала фанатам не унывать из-за коронавируса.Бикович тоже с умом использовал ценное время и начал приводить в порядок свой участок. Землю сербский актер купил, чтобы построить дом. Территория находится в тихом месте, а рядом имеется монастырь. Сейчас участок пустует, но звезда надеется, что скоро это место станет его уголком отдыха от рабочей суеты.В комментарии к посту фолловеры называли Биковича настоящим мужчиной, не боящимся тяжелой работы. Многие хотели присоединиться к актеру, лишь бы вырваться из дома.