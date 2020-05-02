Собянин о коронавирусе: «В России ситуация развивается по европейскому сценарию»
В России текущая ситуация с уханьским коронавирусом развивается строго по европейскому, а не китайскому сценарию. Соответствующее заявление в фильме «Опасный вирус 4» сделал мэр Сергей Собянин.
В РФ невозможен механизм распространения КВИ, который пережил Китай. Местные власти уже начали перенимать опыт Европы и бороться с инфекцией внутри страны.
В РФ коронавирус выявлен в 83 субъектах – 124 тыс. больных. За последние сутки число зараженных выросло на 9623. Лидером антирейтинга остается Москва – 5358 человек. Следующие два места удерживают Подмосковье и Санкт-Петербург – 807 и 323 случая соответственно.
Ранее эксперт ООН назвал создателя коронавируса.
В РФ невозможен механизм распространения КВИ, который пережил Китай. Местные власти уже начали перенимать опыт Европы и бороться с инфекцией внутри страны.
«У нас только один выход – активно противостоять распространению COVID-19 и по возможности сглаживать пики», - сказал градоначальник.
В РФ коронавирус выявлен в 83 субъектах – 124 тыс. больных. За последние сутки число зараженных выросло на 9623. Лидером антирейтинга остается Москва – 5358 человек. Следующие два места удерживают Подмосковье и Санкт-Петербург – 807 и 323 случая соответственно.
Ранее эксперт ООН назвал создателя коронавируса.
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:00