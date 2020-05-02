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«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за отца

Юлия Ефременкова рассказала подписчикам в Instagram-аккаунте о своих детских переживаниях из-за отца. Бывшая ведущая «Дом-2» сообщила, что ее захлестывала обида, когда родитель перестал с ней общаться.
«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за отца

Юлия Ефременкова решила ответить на вопрос фанатов, куда делся ее отец после развода с матерью. Звезда рассказала, что он остался в Туапсе, просто перестал с ней общаться. У мужчины появилась новая возлюбленная, у которой была дочь такого же возраста, как и Юлия Ефременкова. Бывшая ведущая «Дом-2» считает, что у отца просто не осталось места в сердце для нее. Ведущая вспомнила, что ей часто говорили о том, что видели родителя со второй девочкой и это очень обижало ее.

Юлия Ефременкова призналась, что отец платил алименты, но они не могли заменить любовь родного человека. Прошло уже много лет после развода родителей, но возлюбленная Мондезира Свет-Амура до сих про не может понять, как родитель смог вычеркнуть из жизни собственного ребёнка. Подписчики решили поддержать Юлию Ефременкову и написали, что такая ситуация сделала из нее сильную женщину, знающую, чего она хочет от жизни.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:04

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