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Джиган в бассейне открыл сезон купания

Джиган опубликовал ролик, сделанный в бассейне. Рэп-исполнитель сообщил своим преданным поклонникам в Instagram, что 2 мая он открыл сезон купания.
Джиган в бассейне открыл сезон купания

Джиган провел несколько недель в клинике избавляясь от зависимости к запрещённым препаратам. Пока рэп-исполнитель находился на лечении, его супруга Оксана Самойлова подала на развод. Недавно знаменитость выписался и сообщил своим фанатам, что у него, его возлюбленной и детей Ариелы, Леи, Мии и Давида все будет хорошо. Сегодня Джиган опубликовал видео, на котором прыгает в бассейн в своем семейном доме. На кадрах знаменитость заявляет, что 2 мая открыл сезон купания.

Пользователи Сети не могут понять, помирилась пара или нет. Многие начали спрашивать у Джигана, но он пока не ответил на их вопросы. Другие поинтересовались не холодно ли рэп-исполнителю и отметили, что для открытия купального сезона еще очень рано. За час публикацию знаменитости просмотрели более 747 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:55

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