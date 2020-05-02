Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из Болгарии





Давыдов перестал выступать за болгарскую команду еще в начале текущего года, но по контракту должен был сыграть несколько матчей. После закрытия границ спортсмен несколько раз пытался вернуться в РФ через консульство, но не смог. Представители ЦСКА сообщили, что готовы помочь бывшему игроку, найдя для него место в чартерном рейсе.О проблемах с пересечением границы рассказал сам Давыдов на своей странице в Instagram. По его словам, билеты в Москву были куплены заблаговременно, но в последний момент рейс отменили. Сейчас он продолжает находиться в Софии, ожидая разрешения ситуации.