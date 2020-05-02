АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа Эйвазова

Анна Нетребко сегодня с утра трогательно и с любовь поздравила с днем рождения 43-летнего Юсифа Эйвазова. Оперная певица посвятила мужу несколько постов в Instagram.
«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа Эйвазова

Нетребко рассказала, что нашла в архиве снимок, сделанный в прошлом году после эффектного выступления Эйвазова на Арене ди Верона. Артист покорил зрителей своей партией в опере «Трубадур».

«Твои глаза горят после выступления. Ты здесь такой энергичный и счастливый. Не удивительно, ведь ты исполнил Манрико! Желаю тебе сохранить свой внутренний свет и радовать нас своими достижениями. Будь счастлив! Люблю и горжусь тобой! С днем рождения!» - написала Нетребко.

Звезда несколькими отдельными постами передала Эйвазову поздравления от родственников, братьев, сестер, друзей. К словам близких вскоре присоединились поклонники певца, пожелавшие ему здоровья, счастья и долголетия.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NI рассказал о встрече российских ракетоносцев с…
Яна Поплавская о самоизоляции: «Внутрисемейные отношения накалились до…
Ученые нашли следы марсианской органики в…
"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини…
Американские ученые создали тест, способный определить COVID-19 до первых…
Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем…
«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за…
Собянин о коронавирусе: «В России ситуация развивается по европейскому…
Джиган в бассейне открыл сезон…
«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа…
Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из…
«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после…
Звезды сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о своих сердечных…
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный…
Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных…
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое…
Эксперт ООН по химоружию Игорь Никулин назвал страну создания…
Александр Васильев представил популярную лекцию «Секс и…
В Google Play бесплатно раздают «Самую дорогую игру 2020…
Учёные: Зачатие с помощью ЭКО не влияет на дальнейшее развитие…
Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального…
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания пандемии коронавируса в…
Российские специалисты завершают создание бронемашины…
Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23…
Пилот Майкл Коллинз рассекретил деталли миссии…
Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в…
Минобороны России рассекретило документы Берлинской…
Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву…
Просмотреть все новости