«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа Эйвазова
Анна Нетребко сегодня с утра трогательно и с любовь поздравила с днем рождения 43-летнего Юсифа Эйвазова. Оперная певица посвятила мужу несколько постов в Instagram.
Нетребко рассказала, что нашла в архиве снимок, сделанный в прошлом году после эффектного выступления Эйвазова на Арене ди Верона. Артист покорил зрителей своей партией в опере «Трубадур».
Звезда несколькими отдельными постами передала Эйвазову поздравления от родственников, братьев, сестер, друзей. К словам близких вскоре присоединились поклонники певца, пожелавшие ему здоровья, счастья и долголетия.
Нетребко рассказала, что нашла в архиве снимок, сделанный в прошлом году после эффектного выступления Эйвазова на Арене ди Верона. Артист покорил зрителей своей партией в опере «Трубадур».
«Твои глаза горят после выступления. Ты здесь такой энергичный и счастливый. Не удивительно, ведь ты исполнил Манрико! Желаю тебе сохранить свой внутренний свет и радовать нас своими достижениями. Будь счастлив! Люблю и горжусь тобой! С днем рождения!» - написала Нетребко.
Звезда несколькими отдельными постами передала Эйвазову поздравления от родственников, братьев, сестер, друзей. К словам близких вскоре присоединились поклонники певца, пожелавшие ему здоровья, счастья и долголетия.
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:50