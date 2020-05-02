«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа Эйвазова

«Твои глаза горят после выступления. Ты здесь такой энергичный и счастливый. Не удивительно, ведь ты исполнил Манрико! Желаю тебе сохранить свой внутренний свет и радовать нас своими достижениями. Будь счастлив! Люблю и горжусь тобой! С днем рождения!» - написала Нетребко.

Нетребко рассказала, что нашла в архиве снимок, сделанный в прошлом году после эффектного выступления Эйвазова на Арене ди Верона. Артист покорил зрителей своей партией в опере «Трубадур».Звезда несколькими отдельными постами передала Эйвазову поздравления от родственников, братьев, сестер, друзей. К словам близких вскоре присоединились поклонники певца, пожелавшие ему здоровья, счастья и долголетия.