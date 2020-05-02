«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после самоизоляции

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко постоянно ссорятся, даже когда участника проекта выгнали за ворота, девушка отказалась пойти за ним. Молодой человек провел несколько дней за периметром проекта, после чего его поместили в отдельную комнату на карантин. Недавно в Сети появилось видео, на котором участник «Дом-2» разговаривает с Анной Левченко по громкой связи и признается ей в любви. Девушка обрадовалась услышав эти слова. Через несколько секунд Валерий Блюменкранц вбегает в комнату и начинает обнимать и целовать свою возлюбленную. Анна Левченко заявляет, что участник реалити-шоу ее сильно напугал, но все равно она очень рада его возвращению.В конце ролика Валерий Блюменкранц достает справку и сообщает своей возлюбленной, что он полностью здоров и него нет никаких вирусов. Поклонники пары посчитали ролик очень романтичным и трогательным. Также многие обрадовались, что молодые люди снова вместе.