АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после самоизоляции

Валерий Блюменкранц встретился со своей возлюбленной Анной Левченко поле самоизоляции. Участник «Дом-2» сообщил девушке, что у него нет никаких вирусов.
«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после самоизоляции

Валерий Блюменкранц и Анна Левченко постоянно ссорятся, даже когда участника проекта выгнали за ворота, девушка отказалась пойти за ним. Молодой человек провел несколько дней за периметром проекта, после чего его поместили в отдельную комнату на карантин. Недавно в Сети появилось видео, на котором участник «Дом-2» разговаривает с Анной Левченко по громкой связи и признается ей в любви. Девушка обрадовалась услышав эти слова. Через несколько секунд Валерий Блюменкранц вбегает в комнату и начинает обнимать и целовать свою возлюбленную. Анна Левченко заявляет, что участник реалити-шоу ее сильно напугал, но все равно она очень рада его возвращению.

В конце ролика Валерий Блюменкранц достает справку и сообщает своей возлюбленной, что он полностью здоров и него нет никаких вирусов. Поклонники пары посчитали ролик очень романтичным и трогательным. Также многие обрадовались, что молодые люди снова вместе.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NI рассказал о встрече российских ракетоносцев с…
Яна Поплавская о самоизоляции: «Внутрисемейные отношения накалились до…
Ученые нашли следы марсианской органики в…
"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини…
Американские ученые создали тест, способный определить COVID-19 до первых…
Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем…
«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за…
Собянин о коронавирусе: «В России ситуация развивается по европейскому…
Джиган в бассейне открыл сезон…
«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа…
Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из…
«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после…
Звезды сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о своих сердечных…
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный…
Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных…
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое…
Эксперт ООН по химоружию Игорь Никулин назвал страну создания…
Александр Васильев представил популярную лекцию «Секс и…
В Google Play бесплатно раздают «Самую дорогую игру 2020…
Учёные: Зачатие с помощью ЭКО не влияет на дальнейшее развитие…
Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального…
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания пандемии коронавируса в…
Российские специалисты завершают создание бронемашины…
Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23…
Пилот Майкл Коллинз рассекретил деталли миссии…
Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в…
Минобороны России рассекретило документы Берлинской…
Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву…
Просмотреть все новости