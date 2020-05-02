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Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных коронавирусом

Компания Toyota разработала специальные транспортные средства для транспортировки пациентов с коронавирусом. Под соответствующие цели были переоборудованы микроавтобусы Hiace.
Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных коронавирусом

Особенностью модификаций автомобилей Toyota является наличие места для расположения больного, полки для аппарата ИВЛ, а также другие зоны для размещения приборов. Микроавтобусы такого типа будут переданы больницам Токио и нескольким соседним префектурам, в которых было выявлено самое большое количество случаев заражения коронавирусом.

Медицинские автомобили Toyota также располагают системой постоянной вентиляции, работающей даже при выключенном двигателе. Задний отсек машины полностью герметичен и отделен от места водителя. Также в кабине может находиться второй врач, который не контактирует непосредственно с пациентом.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:17

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