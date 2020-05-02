Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных коронавирусом





Особенностью модификаций автомобилей Toyota является наличие места для расположения больного, полки для аппарата ИВЛ, а также другие зоны для размещения приборов. Микроавтобусы такого типа будут переданы больницам Токио и нескольким соседним префектурам, в которых было выявлено самое большое количество случаев заражения коронавирусом.Медицинские автомобили Toyota также располагают системой постоянной вентиляции, работающей даже при выключенном двигателе. Задний отсек машины полностью герметичен и отделен от места водителя. Также в кабине может находиться второй врач, который не контактирует непосредственно с пациентом.