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Звезды сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о своих сердечных драмах

Звезды, сыгравшие главные роли в сериале «Зулейха открывает глаза», рассказали о своих сердечных драмах. Своими историями поделились Юлия Пересильд, Евгений Морозов и Чулпан Хаматова.
Звезды сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о своих сердечных драмах

Хаматова воспитывает трех дочерей от разных отцов. Ее личная жизнь не сложилась из-за занятости на работе. Актриса постоянно пропадала на репетициях, съемках, в экспедициях. Сейчас она открыта для отношений, сменила прическу и гардероб. Возможно, жаркие дискуссии по поводу «Зулейхи» привлекут к ней внимание.

13 лет назад Евгений Миронов познакомил Пересильд с Алексеем Учителем. Режиссер был старше своей музы на 33 года и состоял в браке, но это не помешало ему закрутить роман, результатом которого стали две дочери – Мария и Анна. Знаменитость официально развелся с женой совсем недавно, поэтому теперь мать его детей активно делится совместными снимками в соцсетях.

В жизни Морозова есть женщина-талисман. Со своей судьбой актер познакомился пять лет назад, во время работы над вторым сезоном «Лонндонграда». Спустя четыре месяца общения с Марусей Зыковой, знаменитость понял, что нашел вторую половинку. Артист развелся с женой и поселился с новой избранницей и ее дочерью на съемной квартире.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:30

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