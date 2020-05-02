АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые допустили наличие активной тектонической системы на…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный особняк

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в своём микроблоге в Instagram в режиме Stories опубликовала видео, на котором показала территорию загородного особняка. На данный момент она соблюдает самоизоляцию и вместе с её семьёй живёт отец актрисы.

Илана Юрьева решила выбраться из городской квартиры и отправилась в загородный дом, отметив День Труда. На видео можно увидеть, как знаменитость подходит к отцу, который наблюдает за жаркой шашлыков. Позднее она решила показать внутренний дворик, расположенный на участке. Также есть красивая беседка, которая оборудована для приготовления мяса, просторная баня и красивый дом.
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный особняк

Недавно участники творческого объединения «Уральские пельмени» решили показать, где проводят время, соблюдая режим самоизоляции. Артисты не захотели оставлять своих поклонников без внимания и запустили новое шоу «Дома с пельменями», выходящее на YouTube. Стоит отметить, звёзды шоу решили помочь зрителям бороться с меланхолией во время нахождения в домашних условиях. Каждый из участников снимает на мобильный телефон небольшой скетч, в котором делиться полезной информацией: чем занять ребенка, где можно спать, чтобы выспаться, публикует интересные лайфхаки, посвященные жизни на карантине.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
NI рассказал о встрече российских ракетоносцев с…
Яна Поплавская о самоизоляции: «Внутрисемейные отношения накалились до…
Ученые нашли следы марсианской органики в…
"Я живу в этом фильме": Наталья Рудова представила себя в роли главной героини…
Американские ученые создали тест, способный определить COVID-19 до первых…
Наташа Королева в День труда красила забор, а Бикович косил траву на своем…
«Меня захлестывала обида»: Юлия Ефременкова рассказал о своих детских переживаниях из-за…
Собянин о коронавирусе: «В России ситуация развивается по европейскому…
Джиган в бассейне открыл сезон…
«Сохрани свой внутренний свет»: Анна Нетребко трогательно поздравила с днем рождения Юсифа…
Российский футболист Давыдов не может вернуться на родину из…
«Никаких вирусов нет»: Валерий Блюменкранц встретился с Анной Левченко после…
Звезды сериала «Зулейха открывает глаза» рассказали о своих сердечных…
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный…
Toyota разработала спецавтомобиль для перевозки больных…
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое…
Эксперт ООН по химоружию Игорь Никулин назвал страну создания…
Александр Васильев представил популярную лекцию «Секс и…
В Google Play бесплатно раздают «Самую дорогую игру 2020…
Учёные: Зачатие с помощью ЭКО не влияет на дальнейшее развитие…
Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального…
Ученые из Сингапура скорректировали дату окончания пандемии коронавируса в…
Российские специалисты завершают создание бронемашины…
Майские концерты Максима Галкина в эстонских городах Йыхви и Таллине переносятся на 22 и 23…
Пилот Майкл Коллинз рассекретил деталли миссии…
Андрей Разин собирается построить аналог дома Елены Малышевой в…
Минобороны России рассекретило документы Берлинской…
Игорь Булатов за время карантина стал считать Викторию Лопыреву…
Просмотреть все новости