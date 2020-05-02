Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева показала загородный особняк





Илана Юрьева решила выбраться из городской квартиры и отправилась в загородный дом, отметив День Труда. На видео можно увидеть, как знаменитость подходит к отцу, который наблюдает за жаркой шашлыков. Позднее она решила показать внутренний дворик, расположенный на участке. Также есть красивая беседка, которая оборудована для приготовления мяса, просторная баня и красивый дом.Недавно участники творческого объединения «Уральские пельмени» решили показать, где проводят время, соблюдая режим самоизоляции. Артисты не захотели оставлять своих поклонников без внимания и запустили новое шоу «Дома с пельменями», выходящее на YouTube. Стоит отметить, звёзды шоу решили помочь зрителям бороться с меланхолией во время нахождения в домашних условиях. Каждый из участников снимает на мобильный телефон небольшой скетч, в котором делиться полезной информацией: чем занять ребенка, где можно спать, чтобы выспаться, публикует интересные лайфхаки, посвященные жизни на карантине.