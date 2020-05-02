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Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»

Надежда Бабкина 1 мая выписалась из больницы и рассказала фанатам о своей болезни. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.
Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»

«Дорогие мои, я прошла через испытание, которого никому не пожелаю. Давайте соблюдать меры безопасности, так как никто не знает, где эта зараза прячется и где прицепится. Спасибо вам за поддержку, молитвы, помощь. Я выкарабкалась благодаря вам и усилиям врачей. Нам всем нужно поучиться состраданию, потому что оно сейчас нужно многим», - рассказала Бабкина.

Исполнительница рада вернуться домой, но после серьезной пневмонии ее ждет длительный курс восстановления. В больнице врачи каждую минуту с ней «нянчились», а сейчас прихоти артистки выполнят гражданский супруг Евгений Гор.

Медики так и не объявили, был ли у Бабкиной коронавирус, поскольку все первые тесты дали отрицательный результат. Алена Кравец поставила артистке свой диагноз – отсутствие секса.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:11

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