Надежда Бабкина о болезни: «Никому не желаю проходить такое испытание»

«Дорогие мои, я прошла через испытание, которого никому не пожелаю. Давайте соблюдать меры безопасности, так как никто не знает, где эта зараза прячется и где прицепится. Спасибо вам за поддержку, молитвы, помощь. Я выкарабкалась благодаря вам и усилиям врачей. Нам всем нужно поучиться состраданию, потому что оно сейчас нужно многим», - рассказала Бабкина.

Исполнительница рада вернуться домой, но после серьезной пневмонии ее ждет длительный курс восстановления. В больнице врачи каждую минуту с ней «нянчились», а сейчас прихоти артистки выполнят гражданский супруг Евгений Гор.Медики так и не объявили, был ли у Бабкиной коронавирус, поскольку все первые тесты дали отрицательный результат. Алена Кравец поставила артистке свой диагноз – отсутствие секса.