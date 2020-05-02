Александр Васильев представил популярную лекцию «Секс и мода»
Александр Васильев на странице в Instagram представил популярную лекцию «Секс и мода». Также историк моды рассказал о половом влечении, как главном факторе ее развития.
Александр Васильев опубликовал видео, на котором запечатлены картины из разных столетий. В комментарии знаменитость рассказал, что на кадрах представлена одна из самых популярных его лекций. Также Александр Васильев написал: «Я расскажу вам о том, как секс влияет на моду, а мода - на секс и о половом влечении, как главном факторе развития моды». Он добавил, что это будут новый взгляд на историю. Модный критик отметил, что его фанаты узнают, к каким уловкам прибегали люди во всех веках, чтоб понравиться противоположному полу, и какие каноны красоты мужчин и женщин были в разных периодах развития человечества.
Подписчики поблагодарили Александра Васильева за лекцию. Многие сообщили, что узнали много нового и интересного. За несколько десятков минут публикацию модного критика просмотрели более 31 000 пользователей Сети.
Александр Васильев опубликовал видео, на котором запечатлены картины из разных столетий. В комментарии знаменитость рассказал, что на кадрах представлена одна из самых популярных его лекций. Также Александр Васильев написал: «Я расскажу вам о том, как секс влияет на моду, а мода - на секс и о половом влечении, как главном факторе развития моды». Он добавил, что это будут новый взгляд на историю. Модный критик отметил, что его фанаты узнают, к каким уловкам прибегали люди во всех веках, чтоб понравиться противоположному полу, и какие каноны красоты мужчин и женщин были в разных периодах развития человечества.
Подписчики поблагодарили Александра Васильева за лекцию. Многие сообщили, что узнали много нового и интересного. За несколько десятков минут публикацию модного критика просмотрели более 31 000 пользователей Сети.