Эксперт ООН по химоружию Игорь Никулин назвал страну создания COVID-19
Эксперт ООН по химическому оружию Игорь Никулин рассказал, что коронавирус могли создать в США. После этого Вашингтон просто подбросил штамм в Китай, сделав его виноватым.
Специалист также не исключает, что новый коронавирус является гибридным. На 20% он состоит из штамма летучих мышей. В природе такого патогена не существует. По словам Никулина, заявления США о том, что вирус появился в секретной лаборатории в Ухане, могут быть правдой, но сами исследования были инициированы Вашингтоном.
«Вирус был создан в лаборатории, но Китай не имеет к этому никакого отношения. Барак Обама в свое время заявил, что эксперименты с химическим оружием не будут проводиться на территории США. Возможно, Пентагон просто перебросил соответствующее подразделение в КНР. Сам вирус в итоге вырвался из лабораторий, но США получили возможность обвинить Китай. Пока не удалось найти штамм в природном резервуаре, что подтверждает данную теорию», - рассказал Никулин.
Специалист также не исключает, что новый коронавирус является гибридным. На 20% он состоит из штамма летучих мышей. В природе такого патогена не существует. По словам Никулина, заявления США о том, что вирус появился в секретной лаборатории в Ухане, могут быть правдой, но сами исследования были инициированы Вашингтоном.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:06