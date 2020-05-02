В Google Play бесплатно раздают «Самую дорогую игру 2020 года»
В Google Play стартовала бесплатная раздача «Самой дорогой игры 2020 года». До акции аркада стоила 28 890 рублей.
Разработчики рассказали, что запустили акцию ради граждан, которые не могут себе позволить тратить семейный бюджет на дорогостоящие покупки. Благодаря уникальной возможности теперь каждый может похвастаться перед коллегами новинкой.
«Самая дорогая игра» на самом деле имеет простейшую графику и управление. Геймер, проходя миссию, должен ловко управлять воздушным кораблем и долететь до финиша, не сталкиваясь с появляющимися на пути препятствиями.
Ранее сообщалось, что сбой в работе Google Play вызвал исчезновение значков.
Разработчики рассказали, что запустили акцию ради граждан, которые не могут себе позволить тратить семейный бюджет на дорогостоящие покупки. Благодаря уникальной возможности теперь каждый может похвастаться перед коллегами новинкой.
«Если игра есть на вашем телефоне, а на гаджете ваших друзей она отсутствует, можете собой гордиться», - говорится в описании к аркаде.
«Самая дорогая игра» на самом деле имеет простейшую графику и управление. Геймер, проходя миссию, должен ловко управлять воздушным кораблем и долететь до финиша, не сталкиваясь с появляющимися на пути препятствиями.
Ранее сообщалось, что сбой в работе Google Play вызвал исчезновение значков.
Технологии
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:52