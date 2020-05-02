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Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального момента»

Алексей Климушкин в свой 55-й день рождения рассказал о страхе перед коронавирусом. Звезда сериала «Универ» осознает важность сакрального момента, но не хочет заразиться, поэтому практически не снимает маску.
Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального момента»

Климушкин отпразднует день рождения в самоизоляции. Актер не собирается созваниваться с родными, так как даже через интернет боится заразиться. В этой сложной ситуации, в которой оказался весь мир, он пытается найти немного надежды и позитива в речах ученых. Знаменитость не слушает, что вещают политики, так как считают их виновными в проникновении вируса в страну.
«Пандемия показала истинное лицо власти. Политики не смогли защитить себя и нас своими красивыми фразами. Если честно, то теперь я считаю национальном героем доктора Хауса», - цитирует «Телепрограмма» Климушкина.

На карантине актер смотрит фильмы Феллини, Бергмана, Тарковского. Кино снимает напряжение, но потом эйфория проходит и возвращается депрессия. Из-за КВИ все проекты с участием актера, в том числе сериал «СашаТаня», заморозили.

Климушкин страдает без путешествий и бассейна. Старые привычки заменяют музыка и стихи хороших поэтов. Иногда, чтобы развеяться, актер созванивается с друзьями из Биаррицы, Парижа, Майами.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:37

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