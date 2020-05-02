Алексей Климушкин о страхе перед коронавирусом: «Понимаю всю важность сакрального момента»

«Пандемия показала истинное лицо власти. Политики не смогли защитить себя и нас своими красивыми фразами. Если честно, то теперь я считаю национальном героем доктора Хауса», - цитирует «Телепрограмма» Климушкина.

Климушкин отпразднует день рождения в самоизоляции. Актер не собирается созваниваться с родными, так как даже через интернет боится заразиться. В этой сложной ситуации, в которой оказался весь мир, он пытается найти немного надежды и позитива в речах ученых. Знаменитость не слушает, что вещают политики, так как считают их виновными в проникновении вируса в страну.На карантине актер смотрит фильмы Феллини, Бергмана, Тарковского. Кино снимает напряжение, но потом эйфория проходит и возвращается депрессия. Из-за КВИ все проекты с участием актера, в том числе сериал «СашаТаня», заморозили.Климушкин страдает без путешествий и бассейна. Старые привычки заменяют музыка и стихи хороших поэтов. Иногда, чтобы развеяться, актер созванивается с друзьями из Биаррицы, Парижа, Майами.