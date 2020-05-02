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Учёные: Зачатие с помощью ЭКО не влияет на дальнейшее развитие детей

Учёные из Австралии провели исследование, в ходе которого выявили разницу в генах у детей, которые были зачаты с помощью экстракорпорального оплодотворения. Различия не влияют на дальнейшее развитие ребёнка.

Ученые не способны определить, как и когда разница в генах у детей, зачатых с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) исчезает. Статистика по Австралии гласит, что 1 из 25 детей рождается в результате использования ЭКО. Специалисты отмечают, репродуктивные технологии могут оставлять след на некоторых генах, который будет зафиксирован после появления ребенка на свет. Медики полагают, это может быть одна из причин, что зачастую дети, зачатые с помощью ЭКО, рождаются раньше срока, у них увеличенная вероятность низкого веса и некоторых аномалий.

В результате эксперимента учёным удалось доказать, что у малышей будет такое же крепкое здоровье, как и у их ровесников, зачатых естественным путём. Группа учёных исследовала эпигенетические профили людей, которые были зачаты с помощью ЭКО, от рождения и до 22-35 лет. При появлении на свет у детей зарегистрировали различия в генах, однако по мере взросления отклонений обнаружено не было. Также не выявлены риски развития сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета, инсульта, нарушения психики и социальных факторов. Специалисты пришли к выводу, что зачатие с помощью ЭКО не воздействует на активность генов в течение всей жизни человека, а отличия со временем исчезают.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:44

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