Российские специалисты завершают создание бронемашины "Тайфун-ВДВ"
Разработка «Тайфуна-ВДВ» подходит к концу. По информации от пресс-центра Минобороны РФ, бронеавтомобиль должен в ближайшее время поступить на вооружение Воздушно-десантных войск.
«Тайфун-ВДВ» является уникальным представителем своего класса, располагая просторным салоном, повышенной защитой кузова, набором радиолокационных приборов и базовым вооружением. Бронеавтомобиль будет считаться полноценной боевой единицей, так как получит несколько пулеметов и устройства для определения местоположения противника.
«Бронемашина будет предназначена для высадки на поле боя при помощи парашюта. Сейчас проводятся опытно-конструкторские работы, направленные на устранение неполадок в работе «Тайфуна-ВДВ». На вооружении боевая единица должна появиться ко второй половине текущего года после проведения полевых испытаний», - приводит информацию от Минобороны издание «Слово и Дело».
«Тайфун-ВДВ» является уникальным представителем своего класса, располагая просторным салоном, повышенной защитой кузова, набором радиолокационных приборов и базовым вооружением. Бронеавтомобиль будет считаться полноценной боевой единицей, так как получит несколько пулеметов и устройства для определения местоположения противника.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:24